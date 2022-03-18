12 детей и вера в Украину: история о военном медике Ольге Семидьяновой, погибшей в боях

В боях за Украину погибают и военные, и спасатели, и волонтеры. Сегодня история об Ольге Семидьяновой — маме 12 детей, которая до последнего защищала нашу страну.

Ей было 48, и она спасала жизни украинским военным, была военным медиком.

Многодетная семья

Дочь погибшей Анна Семидьянова рассказывает: мама родом из Запорожья, была единственным ребенком в семье. Замуж вышла рано, а потом родила пятерых детей — двоих мальчиков и троих девочек.

Тогда большая семья перебралась в дом в Марганце, где родилась еще одна девочка. А вскоре родители решили менять мир к лучшему вместе — взять на воспитание еще деток из детдома.

Так в семье появились еще шесть “тяжелых” мальчишек с непростым прошлым. Мама Оля заботилась о каждом своем ребенке, жила ими.

Решение защищать Украину

В 2015-м муж Ольги решил пополнить ряды добровольцев Правого сектора. Жену позвал с собой.

Она была на стрельбах, освоила военное дело, загорелась этим и решила остаться. За ней поехала и я, где встретила своего мужа — тоже военнослужащего, — рассказывает дочь Юлия Волкова.

Юлии предложили должность повара, а маме Оле — швеи, впрочем, только на бумаге. На самом же деле Ольга Семидьянова спасала раненых как боевой медик. Передовую почти не оставляла, потому что была уверена:

Если нас там не будет, они придут в наши дома.

Ольгу наградили орденом Честь и слава за мужество и героизм. Она им очень гордилась.

Война в Украине

С самого начала российского нашествия снова отправилась на фронт — спасать жизни тех, перед кем мы в долгу. Но свою уберечь не смогла. Ольга Семидьянова погибла 3 марта на границе Донецкой и Запорожской областей.

Женщина предчувствовала близкую смерть, поэтому за несколько часов до этого отправила через знакомых рюкзак с вещами для детей. Написала, что очень их любит и уезжает в горячую точку. После на связь не выходила.

Силы врага на этом участке преобладали, поэтому украинские бойцы шли в отступление. Комбат попросил всех женщин покинуть передовую, но Ольга не захотела. Говорила, что останется со своей ротой до последнего.

3 марта Ольги не стало, ее убили из стрелкового оружия. Женщина получила тяжелое ранение в живот и скончалась от потери крови.

Похоронить маму Олю дети до сих пор не могут из-за интенсивных боев. Но несмотря на величайшую трагедию в их жизни, говорят:

Она стала примером патриотизма и любви к своей земле.

Примеру мамы следовала не только дочь Юлия. Старший брат сейчас в терробороне, младший — защищает Харьков, еще одна сестра — полицейская в Запорожье. Папа также защищает страну в составе терробороны.

Наша мама достойна, чтобы ее помнили, чтобы о ней писали песни.

— За то количество дел, которые она сделала, за пролитые слезы, за подаренные ею улыбки. Ей уже не больно… А мы должны держаться и понимать, что война еще не закончена, — говорит Юля Волкова, дочка погибшего военного медика.

А мы советуем вам почитать вдохновляющую историю о белорусе, который приехал защищать Украину и сказал: готов биться чем угодно.