Обстановка в Украине остается напряженной. Особенно возмутила общественность информация о готовности Беларуси вступить в войну на стороне российских оккупантов.

И пока Лукашенко пытается убедить всех в том, что его войска не пересекут украинскую границу, настоящие белорусы идут добровольцами за Украину, надеясь наконец избавиться от старого узурпатора.

Среди белорусов, которые отправились защищать Украину, мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Они говорят, что хотят сражаться с путинской агрессией. И не важно, будет для этого оружие или придется идти на врага с обыкновенным ножом.

Я готов сражаться, чем придется: с оружием, с ножом, чем угодно, – говорит один из добровольцев Вадим Прокопьев.

Раньше он был бизнесменом у себя в стране. Однако став на сторону оппозиции к Лукашенко, ему пришлось сменить место жительства.

Услышав призыв, Вадим с товарищами отважился поехать в Киев, чтобы помогать в борьбе против России. Добирались машиной. Вместе с друзьями приобрели несколько дешевых авто, надеясь, что они по дороге не развалятся.

На одном из блокпостов у нас нашли бронежилеты без пластин, и командир выставил нас под стволы.

Однако все обошлось и теперь Вадим среди белорусских добровольцев. Они говорят на разных языках, но цель только одна – помочь Украине.

Сейчас они больше работают по направлению коммуникаций, чтобы опровергать фейки российской пропаганды. Поэтому пока его оружие – телефон, хоть Вадим и не исключает возможности взять в руки огнестрельное.

Что же касается напряженной ситуации на границе с Беларусью, то мужчина говорит, что единственная тактика, которой придерживается настоящий оказавшийся в этой ситуации белорусский патриот – перейти на сторону Украины.

Поскольку здесь такие же белорусы, как и они. В отличие от наемников, которыми пытается всех напугать российская сторона, батальон Вадима не получает деньги за свою деятельность.

Мы отказались бы от какой-либо оплаты – белорусы и так в долгу перед украинцами.

И пока российские террористы пытаются склонить на свою сторону белорусов, война опустошает Россию. Читай, как быстро заканчиваются ракеты врага.

Готовься к новой борьбе. Победа будет за нами!