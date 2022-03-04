Готовий битися чим завгодно: історія білоруса, який приїхав боронити Україну

Наразі ситуація в Україні залишається напруженою. Особливо обурила суспільство інформація про готовність Білорусі вступити у війну на боці російських окупантів.

І поки Лукашенко намагається переконати всіх у тому, що його війська не перетнуть український кордон, справжні білоруси йдуть добровольцями на бік України, сподіваючись нарешті позбутись старого узурпатора.

Серед білорусів, які зголосилися стати на захист України, чоловіки віком від 20 до 50 років. Вони кажуть, що хочуть боротися з путінською агресією. І неважливо, буде для цього зброя чи доведеться йти на ворога зі звичайним ножем.

Я готовий битися чим доведеться: зі зброєю, з ножем, чим завгодно, – каже один із добровольців Вадим Прокоп’єв.

Раніше він був бізнесменом у себе в країні. Проте ставши на сторону опозиції до Лукашенка, йому довелось змінити місце проживання.

Коли почув заклики ставати до зброї, Вадим з товаришами вирішив поїхати в Київ допомагати у боротьбі. Їхали машиною. Разом із товаришами придбали кілька дешевих авто, сподіваючись, що ті дорогою не розваляться.

На одному з блокпостів у нас знайшли бронежилети без пластин, і командир виставив нас під стволи.

Проте все минулося і тепер Вадим серед білоруських добровольців. Вони розмовляють різними мовами, але мета лише одна — допомогти Україні.

Зараз вони більше працюють у напрямку комунікацій, щоб спростовувати російську пропаганду та породжені нею фейки. Тому поки його зброя — це телефон, хоч Вадим і не виключає можливості взяти до рук вогнепальну.

Що стосується напруженої ситуації на кордоні з Білоруссю, то чоловік говорить, що єдина тактика для справжнього білоруського патріота, який опинився у цій ситуації, — перейти на бік України.

Оскільки тут такі ж білоруси, як і вони. На відміну від найманців, якими намагається налякати всіх російська сторона, батальйон Вадима не отримує кошти за свою діяльність.

Ми відмовилися б від будь-якої оплати — білоруси і так у боргу перед українцями.

І поки російські терористи намагаються схилити на свій бік білорусів, війна спустошує Росію. Читай, як швидко закінчуються ракети ворога.

Готуйся до нової боротьби. Перемога буде за нами!