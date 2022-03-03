Війна спустошує…Росію. У ворога закінчується запас крилатих ракет Калібр

Російські військові використали майже весь боєзапас крилатих ракет Калібр, який призначався для наступу на Україну. Про це повідомляє Міноборони на сторінці у Facebook.

— Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні, – підтверджують в МОУ.

Наразі, за даними української розвідки, ворог поповнює запаси.

Крім того, відомо, що зі 117 БТГр (батальйонна тактична група – ред.) ворога залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни. Їхній моральний стан пригнічений.

Тим часом радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляє: потужність російської армії можна поставити під сумнів, адже наразі Росія ввела на територію України вже 80% міці, яку накопичувала вздовж кордонів ще до початку операції та 75% міці всієї армії ЗС РФ.

Росія зараз порожня — її можуть брати японці, атакувати грузини, німці можуть відбирати Калінінград, ще й звичайні росіяни можуть виходити на мітинги й боротися за власні права.

На думку Арестовича, зараз ситуація така, що в Росії з легкістю можна захопити ціле місто чи область, і ніхто не зможе чинити спротив. Усі сили зараз зосереджені на Україні та спробах зламати наш супротив. Проте ми тримаємося.

Західні аналітики давали 48 годин на падіння Києва. Про Суми та Чернігів взагалі не йшлося.

— Однак і Суми, і Харків, і Охтирка, і Ічня, і Чернігів — усі стоять і борються в оточенні, – зауважує радник голови ОПУ.

Нагадаємо, раніше Вікна розповідали про супергероїв нашого часу: як українські військові дають гідну відсіч ворогу.