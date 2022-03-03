Война опустошает…Россию. У врага заканчивается запас крылатых ракет Калибр

Российские военные использовали почти весь боезапас крылатых ракет Калибр, который предназначался для нападения на Украину. Об этом сообщает Минобороны на странице Facebook.

— Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который предназначался для наступательной операции в Украине, – подтверждают в МОУ.

По данным украинской разведки, сейчас враг пополняет запасы.

Кроме того, известно, что из 117 БТГр (батальонная тактическая группа – ред.) врага осталось не более шести. Они не находятся на территории нашей страны. Их моральное состояние подавленное.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявляет: мощность российской армии можно поставить под сомнение, ведь сейчас Россия ввела на территорию Украины уже 80% мощи, которую накапливала вдоль границ еще до начала операции и 75% мощи всей армии ВС РФ.

Россия сейчас пустая — ее можно брать японцам, их могут атаковать грузины, немцы могут отбирать Калининград, да и просто россияне могут выходить на митинги и бороться за свои права.

По мнению Арестовича, сейчас ситуация такова, что в России легко можно захватить город или целую область, и никто не сможет сопротивляться. Все силы сейчас сосредоточены на Украине и попытках сломать наше сопротивление. Однако мы держимся.

Западные аналитики давали 48 часов на падение Киева. Про Сумы и Чернигов вообще никто не говорил.

— Однако и Сумы, и Харьков, и Ахтырка, и Ичня, и Чернигов — все стоят и борются в окружении, — отмечает советник председателя ОПУ.

Напомним, ранее Вікна рассказывали о супергероях нашего времени: как украинские военные дают достойный отпор врагу.