Не йдіть на війну з Україною! Потужне звернення підполковника запасу ВДВ Білорусі

Сахащик Валерій Степанович не лише легенда збройних сил Білорусі та підполковник запасу ВДВ, але й справді свідомий громадянин, якому не все одно на свою країну та життя людей.

Колись він заснував рух під назвою Чорний орел, широко відомий в спецназівських колах командир 38-мої гвардійської мобільної бригади. Тепер же військовослужбовець вирішив вперше у своєму житті записати відеозвернення, закликавши відмовитись від безпричинної та безглуздої війни.

Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто в житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити вчинок. Тут і зараз.

Підполковник нагадує, що почекати більш слушного моменту звичайно можна, але доля надає шанс зробити справжній вчинок лише один раз.

Він зважився записати відеозвернення вперше в житті, оскільки хлопці у беретах та тільниках, як і він колись був, сидять на кордоні з Україною.

За його словами, дуже схоже на те, що найближчим часом ці хлопці збираються взяти участь в дуже нехорошій справі, що може мати катастрофічні наслідки для Білорусі та остаточно покінчити зі славою та традиціями війська, що здобували багато поколінь десантників.

Російська армія з великим досвідом вже три доби знаходиться у пеклі.

Будь-якій людині, яка вміє мислити, будуть зрозумілі як мінімум три речі.

Перше, Україна ніколи не загрожувала Білорусі та не загрожує зараз.

Друге, ніяких наркоманів та націоналістів в українській владі немає. Навіть якщо вони і були б, то були обрані вільно на демократичних виборах.

Третє, жодного правового підгрунтя для вторгнення у білоруських збройних сил немає. Тим паче, що це напряму забороняє діюча Конституція.

Валерій Сахащик говорить:

– Ви не будете захищати свою Батьківщину, свій дім, свою сім’ю. Ви не здобудете в цьому конфлікті слави, а тільки ганьбу, приниження, кров, смерть і звання нації ізгоїв для всього білоруського народу на десятиліття.

Іноді найвищий подвиг – просто сказати ні та увійти в історію, як людина, що врятувала сотні, а може і тисячі життів людей.

Проте наша з вами боротьба ще триває. Читай, як потрапити до лав територіальної оборони та як її можна сповістити про підозрілих осіб.