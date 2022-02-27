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Не йдіть на війну з Україною! Потужне звернення підполковника запасу ВДВ Білорусі

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Лютого 2022, 17:45

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