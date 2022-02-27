Не идите на войну с Украиной! Мощное обращение подполковника запаса ВДВ Беларуси

Сахащик Валерий Степанович не только легенда вооруженных сил Беларуси и подполковник ВДВ запаса, но действительно сознательный гражданин, которому не все равно на свою страну и жизнь людей.

Когда-то он основал движение под названием “Черный орел”, широко известный в спецназовских кругах командир 38-й гвардейской мобильной бригады. Теперь же военнослужащий решил впервые в жизни записать видеообращение, призвав отказаться от беспричинной и бессмысленной войны.

Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека возникает ситуация, когда он должен совершить поступок. Здесь и сейчас.

Подполковник напоминает, что подождать более подходящего момента обычно можно, но судьба дает шанс совершить настоящий поступок только один раз.

Он решился записать видеообращение впервые в жизни, поскольку ребята в беретах и ​​тельняшках, как и он когда-то был, сидят на границе с Украиной.

По его словам, очень похоже, что в ближайшее время эти ребята собираются принять участие в очень нехорошем деле, что может иметь катастрофические последствия для Беларуси и окончательно покончить со славой и традициями войска, которые снискали многие поколения десантников.

Российская армия с большим опытом уже трое суток находится в аду.

Любому человеку, умеющему мыслить, будут понятны как минимум три вещи.

Первое, Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас.

Второе, никаких наркоманов и националистов в украинской власти нет. Даже если бы они и были, то были избраны свободно на демократических выборах.

Третье, никакой правовой основы для вторжения в белорусские вооруженные силы нет. Тем более что это напрямую запрещает действующая Конституция.

Валерий Сахащик говорит:

– Вы не будете защищать свою Родину, свой дом, свою семью. Вы не обретете в этом конфликте славы, а только позор, унижение, кровь, смерть и звание нации изгоев для всего белорусского народа на десятилетие.

Иногда самый высокий подвиг – просто сказать нет и войти в историю, как человек, спасший сотни, а может и тысячи жизней людей.

Однако наша с вами борьба продолжается. Читай, как попасть в ряды территориальной обороны и как ее можно известить о подозрительных лицах.