Мир

Не идите на войну с Украиной! Мощное обращение подполковника запаса ВДВ Беларуси

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 февраля 2022, 17:45

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