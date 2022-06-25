Терроборона: что это, как туда попасть, как позвонить, чтобы сообщить информацию

Для обороны страны стало огромное количество украинцев. Одни стали частью ВСУ, другие решили присоединиться к территориальной обороне, а кто-то делает просто то, что умеет, чтобы помочь стране или защитникам.
Объясняем, кого могут брать в ряды территориальной обороны, как присоединиться к ее рядам и что входит в обязанности армейцев.
Территориальная оборона — система общегосударственных средств, которые проводятся в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам.
А еще — для того, чтобы помочь населению защищать территории и собственное имущество в случае чрезвычайных ситуаций.
Позвонить можно на горячую линию по номеру 0800 507 028, что указано на официальной странице Территориальной обороны ВСУ. Еще один вариант — найти номер представителей территориальной обороны именно в вашем городе.
Лучшим решением все же остается вступить в ряды территориальной обороны.
Территориальная оборона создается с учетом территории, численности населения и готовых присоединиться к ее рядам, а также минимального времени на приведение ее подразделений в готовность.
В мирное время к терробороне относятся военнослужащие-контрактники и призывники из офицерского состава.
В особый период к ним присоединяется территориальный резерв.
Резервистом может стать любой гражданин Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и наличия опыта службы. Требования по состоянию здоровья здесь более снисходительны, чем к контрактникам.
Кроме того, если кто-то не стремится заключать контракт военнослужащего, то сможет подписать контракт резервиста терробороны. Также можно стать членом добровольческого формирования.
К тому же могут быть созданы добровольческие формирования территориальных общин.
В их состав входят граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям, прошли профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца терробороны.
В основном в добровольческие формирования входят украинцы, которые прошли военную службу.
Граждане Украины, которые не проходили военную службу, входят в состав добровольческих формирований после принятия присяги.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает привлекать бойцов территориальной обороны к участию в боевых действиях на всей территории Украины, включая районы ведения военных действий.