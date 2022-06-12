Бойцы терробороны смогут воевать в горячих точках — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает привлекать бойцов территориальной обороны к участию в боевых действиях на всей территории Украины, включая районы ведения военных действий.
Ранее добровольцы терробороны могли выполнять задачи только в пределах территориальной общины исключительно вне районов ведения боевых действий.
Теперь же решение о выполнении ими задач будет принимать главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
— Принятие законопроекта обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны, и в целом повысит уровень обороноспособности Украины, — отмечают авторы закона в пояснительной записке.
Территориальная оборона — система общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам. Это отдельные войска, которые входят в состав ВСУ.
В задачи терробороны во время войны входят:
Фото: Территориальная оборона ВС Украины / Facebook
Следует отметить, что пополнение рядов терробороны гарантирует денежное обеспечение, бесплатную медицинскую помощь, а также сохранение за тобой места работы.
Чтобы вступить в ТрО, нужно:
А если ты хочешь узнать больше о том, как функционирует терроборона во время войны, то читай наш материал на эту тему.
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