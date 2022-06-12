Бойцы терробороны смогут воевать в горячих точках — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает привлекать бойцов территориальной обороны к участию в боевых действиях на всей территории Украины, включая районы ведения военных действий.

Ранее добровольцы терробороны могли выполнять задачи только в пределах территориальной общины исключительно вне районов ведения боевых действий.

Теперь же решение о выполнении ими задач будет принимать главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

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— Принятие законопроекта обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны, и в целом повысит уровень обороноспособности Украины, — отмечают авторы закона в пояснительной записке.

Что такое терроборона

Территориальная оборона — система общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам. Это отдельные войска, которые входят в состав ВСУ.

В задачи терробороны во время войны входят:

защита населения и окружающей среды; подготовка украинцев к национальному сопротивлению; охрана стратегических объектов, объектов инфраструктуры и коммуникаций, органов государственной и местной власти; борьба с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями; обеспечение общественного порядка.

Как вступить в терроборону во время войны

Следует отметить, что пополнение рядов терробороны гарантирует денежное обеспечение, бесплатную медицинскую помощь, а также сохранение за тобой места работы.

Чтобы вступить в ТрО, нужно:

пойти в районный Центр комплектации и социальной поддержки;

взять с собой паспорт и налоговый номер;

подписать контракт.

А если ты хочешь узнать больше о том, как функционирует терроборона во время войны, то читай наш материал на эту тему.

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