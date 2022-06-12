Відтепер бійці тероборони зможуть воювати в гарячих точках — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє залучати бійців територіальної оборони до участі у бойових діях на всій території України включно з районами ведення воєнних дій.
Раніше добровольці тероборони могли виконувати завдання лише в межах територіальної громади виключнопоза районами ведення бойових дій.
Тепер же рішення про виконання ними завдань ухвалюватиме головнокомандувач Збройних сил України.
— Прийняття законопроекту забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони, і в цілому підвищить рівень обороноздатності України, — зазначають автори закону в пояснювальній записці.
Територіальна оборона — система загальнодержавних засобів, які проводяться в мирний час та в особливий період для протидії воєнним загрозам. Це окремі війська, які входять до складу ЗСУ.
До завдань тероборони під час війни входять:
Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook
Варто зауважити, що вступ до тероборони гарантує грошове забезпечення, безоплатну медичну допомогу, а також збереження місця роботи.
Щоб вступити до ТрО, потрібно:
А якщо ти хочеш більше дізнатись про те, як функціонує тероборона під час війни, то читай наш матеріал на цю тему.
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