Відтепер бійці тероборони зможуть воювати в гарячих точках — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє залучати бійців територіальної оборони до участі у бойових діях на всій території України включно з районами ведення воєнних дій.

Раніше добровольці тероборони могли виконувати завдання лише в межах територіальної громади виключно

поза районами ведення бойових дій.

Тепер же рішення про виконання ними завдань ухвалюватиме головнокомандувач Збройних сил України.

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— Прийняття законопроекту забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони, і в цілому підвищить рівень обороноздатності України, — зазначають автори закону в пояснювальній записці.

Що таке тероборона

Територіальна оборона — система загальнодержавних засобів, які проводяться в мирний час та в особливий період для протидії воєнним загрозам. Це окремі війська, які входять до складу ЗСУ.

До завдань тероборони під час війни входять:

захист населення та довкілля; підготовка українців до національного спротиву; охорона стратегічних об’єктів, об’єктів інфраструктури та комунікацій, органів державної та місцевої влади; боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями; забезпечення громадського порядку.

Як вступити до тероборони під час війни

Варто зауважити, що вступ до тероборони гарантує грошове забезпечення, безоплатну медичну допомогу, а також збереження місця роботи.

Щоб вступити до ТрО, потрібно:

піти до районного Центру комплектації та соціальної підтримки;

взяти із собою паспорт та податковий номер;

підписати контракт.

А якщо ти хочеш більше дізнатись про те, як функціонує тероборона під час війни, то читай наш матеріал на цю тему.

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