Ми навіть не знали, що підемо на війну! Зізнання російських полонених

Гаряча лінія Повернися живим з України!, яку створило Міністерство оборони України, уже активно працює та приймає дзвінки російських матерів.

— Нам казали, що їдемо на навчання, а вночі 23 лютого повідомили, що їдемо перетнути кордон з Україною, — зізнаються російські полонені та закликають інших окупантів складати зброю.

Інформаційне агентство УНІАН опублікувало кадри розмови ОМОНівця з Новокузнецька з родичами. Він розповів, що сам дивом вижив, а майже вся його колона загинула.

Командири нас зрадили. З загону нікого не лишилося. Нам сказали наступати на Київ, і нас там розбомбили з гранатометів. Командування нас зрадило і покинуло, — поділився ОМОНівець.

Мати російського бійця не змогла втримати сліз.

Я так рада! У тебе все добре? Ти коли додому? Дуже люблю тебе, зай, — промовила жінка.

Полонені окупанти закликають своє керівництво негайно припинити вогонь та забиратися геть з України.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста.

Вона попросила розв’язати гуманітарну проблему та зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України й поїхали до Російської Федерації.