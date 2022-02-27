Мы даже не знали, что пойдем на войну! Признание русских пленных

Горячая линия Вернись живым из Украины!, созданная Министерством обороны Украины, уже активно работает и принимает звонки российских матерей.

— Нам говорили, что едем на учебу, а ночью 23 февраля сообщили, что едем пересекать границу с Украиной, — признаются российские пленные и призывают других оккупантов складывать оружие.

Информационное агентство УНИАН опубликовало кадры разговора ОМОНовца из Новокузнецка с родственниками. Он рассказал, что сам чудом выжил, а почти вся его колонна погибла.

Командиры предали нас. Из отряда никого не осталось. Нам сказали наступать на Киев и нас там разбомбили из гранатометов. Командование нас предало и бросило, — поделился ОМОНовец.

Мать русского бойца не смогла удержать слез.

Я так рада! У тебя все хорошо? Ты когда домой? Очень люблю тебя, зай, — сказала женщина.

Пленные оккупанты призывают свое руководство немедленно прекратить огонь и убираться из Украины.

Напомним, ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту.

Она попросила решить гуманитарную проблему и сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию.