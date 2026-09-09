Танцювали біля портретів загиблих захисників під російський трек: на Харківщині затримали школярок

У Лозовій Харківської області дві неповнолітні дівчини зняли відео, на якому танцювали під російську музику на Алеї Слави, на тлі світлин загиблих українських захисників. Відео поширили в соціальних мережах.

Після спілкування з правоохоронцями дівчата записали на тому самому місці відео з вибаченнями та звернулися до людей, яких могла образити їхня поведінка.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області, школяркам 12 і 13 років.

Що загрожує батькам школярок

Після перевірки поліцейські склали щодо батьків неповнолітніх адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Зібрані матеріали правоохоронці направлять до суду. Там мають ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства. Крім того, ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками.

Школярки перепросили за свій вчинок

Після спілкування з правоохоронцями дівчата записали відео з вибаченнями. На ньому вони звернулися до людей, яких могла зачепити їхня поведінка, перебуваючи на тому самому місці.

— Ми розуміємо, що наші дії завдали важкого болю тим, хто втратив на війні найрідніших. Це помилка, за яку нам дуже соромно. Ми повністю визнаємо свою провину, — запевнили школярки.

У поліції наголосили, що батьки мають приділяти належну увагу вихованню дітей та пояснювати їм важливість поваги до пам’яті полеглих захисників України.

— Поліція наголошує на важливості належного виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, формування у них поваги до пам’яті загиблих захисників України та усвідомлення наслідків власних вчинків, — додали правоохоронці.

Головне фото: Скріншот.

Свою пропаганду росіяни щедро сіють у всіх соціальних мережах. Зокрема, у TikTok. Читай, як не втрапити у вир брехні та чи можливо її розпізнати, далі у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!