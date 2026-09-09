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Танцювали біля портретів загиблих захисників під російський трек: на Харківщині затримали школярок

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 17:30 2 хв.
Школярки танцювали під російську музику біля портретів загиблих військових: деталі інциденту

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