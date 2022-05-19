Пластичний хірург рятує життя українців: героїчна історія 25-річного Олександра (18+)

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Війна — це завжди смерть, біль, страх, понівечені обличчя та відірвані кінцівки. Ми мало що знаємо про героїзм українських лікарів — про хірургів, які рятують життя наших військових.

Один із таких — хірург Олександр. Про його роботу написала на своїй Instagram-сторінці волонтерка з Дніпра Софія Журавльова.

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25 років, по чотири – шість операцій на день. Деякі операції до десять годин без перерви. Титанічна праця, неймовірна любов до своєї роботи, повна віддача.

Фото, які публікує Софія, неможливо переглядати без сліз. Роботу, яку виконує Олександр, важко описати словами.

— Коли почалася війна, я судомно обдзвонювала і писала всім знайомим, уточнюючи, як вони та що в них відбувається. І в одній такій розмові мій дуже близький друг запитав, чи знаю я, що робить Сашко.

Тоді ж Софія одразу зв’язалася з Олександром і запитала, яка потрібна допомога. У результаті він допоміг її волонтерській команді, а вона почала цікавитись його роботою та намагалася допомогти тим, що в її силах.

— Сильна втома, моральне, фізичне, емоційне виснаження — це війна… Але я з величезною гордістю хочу розповісти про наших лікарів і, зокрема, про Сашка.

Для мене він такий самий Герой, як і наші воїни. Він — наш воїн у білому халаті. І робить він неймовірні речі!

Дивовижні історії про наших героїв не лише вражають, а й надихають. Раніше ми розповідали про командира взводу Івана Міщенка та його історію війни.