Розповіді

Від судді Верховного Суду до командира взводу — історія перепрофілювання Івана Міщенка

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Травня 2022, 00:00
Історія судді Верховного Суду Івана Міщенка, який служить у ЗСУ
Фото: Facebook

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