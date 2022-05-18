Від судді Верховного Суду до командира взводу — історія перепрофілювання Івана Міщенка

У Збройних силах України служать люди різних професій, зокрема суддя Верховного Суду Іван Міщенко. Зараз він командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади.

Міщенко поділився своєю історією, як потрапив до лав ЗСУ та чи є до нього якесь особливе ставлення поміж побратимів.

Родину за кордон, а сам — в армію

Повномасштабна війна застала суддю в Тернополі. Чоловік вирішив вивезти своїх дітей та дружину за кордон, а самому повернутись додому та піти в армію.

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Розповідає, що певні професійні знання стають йому в пригоді на фронті. Але все ж тепер суддя навчається іншого — як тримати оборону та переходити в атаку.

Зустріти суддю на передовій досить нетипова ситуація, а суддю Верховного Суду й поготів. Утім військовослужбовець з позивним Суддя Дредд ділиться, що в армії всі рівні, тому ніякого особливого ставлення до себе від побратимів не відчуває.

Ми всі побратими. Ми всі воюємо за свою країну. Ми всі відчуваємо плече одне одного, — каже Міщенко.

Суддя Дредд знаходить час підтримувати зв’язок зі своїми колегами з Верховного Суду та стежити за новинами в юриспруденції. Тож залишається в курсі всіх змін.

Як Верховний Суд підтримує Україну

Верховний Суд знає про своїх працівників, які на полі бою виборюють справедливість та права українців. Тому вирішив щомісячно і до закінчення воєнного стану перераховувати 40-60% суддівської винагороди на підтримку ЗСУ.

Таку ідею запропонував голова Верховного Суду Всеволод Князєв ще в березні.

А ще колеги Івана активно волонтерять: збирають гроші та завозять з-за кордону все необхідне для ЗСУ й територіальної оборони: продукти харчування, термоодяг, ліки, турнікети тощо.

В українській армії можна знайти представників багатьох професій. Так фото викладача, що проводить лекції з окопів, буквально за день облетіло всю Україну. Це Федір Шандор. Історія викладача з Ужгорода, який веде пари на фронті, надихає та нагадує, що ми — освічена нація.