Рассказы

От судьи Верховного Суда к командиру взвода — история перепрофилирования Ивана Мищенко

Елена Яковлева, редактор сайта 19 мая 2022, 00:00
Історія судді Верховного Суду Івана Міщенка, який служить у ЗСУ
Фото: Facebook

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