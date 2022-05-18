От судьи Верховного Суда к командиру взвода — история перепрофилирования Ивана Мищенко

В Вооруженных силах Украины служат люди разных профессий, в частности, судья Верховного Суда Иван Мищенко. Сейчас он командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады.

Мищенко поделился своей историей, как попал в ряды ВСУ и есть ли к нему особое отношение между собратьями.

Семью за границу, а сам — в армию

Полномасштабная война застала судью в Тернополе. Мужчина решил вывезти своих детей и жену за границу, а самому вернуться домой и пойти в армию.

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Рассказывает, что определенные профессиональные знания пригождаются ему на фронте. Но все же сейчас судья учится другому — как держать оборону и переходить в атаку.

Встретить судью на передовой достаточно нетипичная ситуация, а судью Верховного Суда и подавно. Впрочем, военнослужащий с позывным Судья Дредд делится, что в армии все равны, поэтому никакого особого отношения к себе от собратьев не чувствует.

Мы все собратья. Мы все воюем за свою страну. Мы все чувствуем плечо друг друга, — говорит Мищенко.

Судья Дредд находит время поддерживать связь со своими коллегами из Верховного Суда и следить за новостями в юриспруденции. Так что остается в курсе всех изменений.

Как Верховный Суд поддерживает Украину

Верховный Суд знает о своих работниках, которые на поле боя борются за справедливость и права украинцев. Поэтому решил ежемесячно и до окончания военного положения перечислять 40-60% судейского вознаграждения в поддержку ВСУ.

Такую идею предложил председатель Верховного Суда Всеволод Князев еще в марте.

А еще коллеги Ивана активно волонтерят: собирают деньги и завозят из-за границы все необходимое для ВСУ и территориальной обороны: продукты питания, термоодежду, лекарства, турникеты и т.д.

В украинской армии можно найти представителей многих профессий. Так фото преподавателя, проводящего лекции в окопах, буквально за день облетело всю Украину. Это Федор Шандор. История преподавателя из Ужгорода, ведущего пары на фронте, вдохновляет и напоминает, что мы — образованная нация.