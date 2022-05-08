За образованную нацию! Как преподаватель из Ужгорода ведет лекции из окопов и под обстрелами

Каждый день нашу страну и весь мир поражают истории, которые доказывают — Украину не сломать и не победить! Фото преподавателя, который проводит лекции из окопов, буквально за день облетело всю Украину.
Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор прямо из передовой читает онлайн-лекции своим студентам. В бронежилете, под звуки взрывов и обстрелов.
В первый же день полномасштабной войны доктор философских наук записался в местный батальон терробороны. Сейчас уже почти месяц, как он сражается с оккупантами на Востоке — на Изюмском направлении.
Однако война не помешала ему продолжить свою привычную деятельность. Он преподает на двух факультетах в перерывах между боевыми дежурствами, жертвуя отдыхом.
И говорит: это его обязанность воевать не только с врагом, но и за образованную нацию.
И говорит: это его обязанность воевать не только с врагом, но и за образованную нацию.
После ночного дежурства он выбирает не сон, а видеосвязь со студентами.
— С четырех до восьми утра я дежурил. Кончился наряд, я сдал смену и по правилам должен был идти спать. Но я сразу в восемь утра выходил на связь к студентам.
Федор Шандор — доктор философских наук, бывший проректор университета. В вузе он преподает на двух факультетах — учит будущих психологов, социологов и туризмоведов.
Однако с первого дня полномасштабной войны решил встать защищать страну.
— Я прочитал три лекции. В бабочке пришел в военкомат вместе с ребятами, с товарищами, с которыми служим в одной роте и в одном отделении.
Нельзя было бросать тех, за кого мы боремся. За студентов, за школьников, за детсады. Это долг.
Нельзя было бросать тех, за кого мы боремся. За студентов, за школьников, за детсады. Это долг.
Я не мог свою образовательную обязанность даже на фронте оставить, говорит Федор.
Студенты пары любимого преподавателя не пропускают. Говорят: его лекции — самые лучшие.
Студент УжНУ Иван Петровций говорит, что молодежь волнуется за своего преподавателя.
Он сидит, рассказывает, а за его спиной начинается обстрел.
Он сидит, рассказывает, а за его спиной начинается обстрел.
— Он просит не реагировать на это. Но все же переживания есть. Скажу вам, что это один из лучших преподавателей нашего факультета.
Студенты ждут возвращения преподавателя и просят беречь себя. Такие истории доказывают, что мы не живем по принципу “моя хата с краю”, а действительно заботимся и волнуемся о других, в частности, о будущих поколениях. Такие поступки достойны большого уважения.
Тяжелее всего приходится нашим защитникам в Мариуполе. Ранее Сергей Волынский поделился своими мыслями и признался: надеется на чудо.