Рассказы

За образованную нацию! Как преподаватель из Ужгорода ведет лекции из окопов и под обстрелами

Светлана Ковбица 08 мая 2022, 18:00
Федір Шандор: викладач веде пари з окопів
Фото: Facebook

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