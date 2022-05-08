За образованную нацию! Как преподаватель из Ужгорода ведет лекции из окопов и под обстрелами

Каждый день нашу страну и весь мир поражают истории, которые доказывают — Украину не сломать и не победить! Фото преподавателя, который проводит лекции из окопов, буквально за день облетело всю Украину.

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор прямо из передовой читает онлайн-лекции своим студентам. В бронежилете, под звуки взрывов и обстрелов.

В первый же день полномасштабной войны доктор философских наук записался в местный батальон терробороны. Сейчас уже почти месяц, как он сражается с оккупантами на Востоке — на Изюмском направлении.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Однако война не помешала ему продолжить свою привычную деятельность. Он преподает на двух факультетах в перерывах между боевыми дежурствами, жертвуя отдыхом.

И говорит: это его обязанность воевать не только с врагом, но и за образованную нацию.

После ночного дежурства он выбирает не сон, а видеосвязь со студентами.

— С четырех до восьми утра я дежурил. Кончился наряд, я сдал смену и по правилам должен был идти спать. Но я сразу в восемь утра выходил на связь к студентам.

Федор Шандор — доктор философских наук, бывший проректор университета. В вузе он преподает на двух факультетах — учит будущих психологов, социологов и туризмоведов.

Однако с первого дня полномасштабной войны решил встать защищать страну.

— Я прочитал три лекции. В бабочке пришел в военкомат вместе с ребятами, с товарищами, с которыми служим в одной роте и в одном отделении.

Нельзя было бросать тех, за кого мы боремся. За студентов, за школьников, за детсады. Это долг.

Я не мог свою образовательную обязанность даже на фронте оставить, говорит Федор.

Студенты пары любимого преподавателя не пропускают. Говорят: его лекции — самые лучшие.

Студент УжНУ Иван Петровций говорит, что молодежь волнуется за своего преподавателя.

Он сидит, рассказывает, а за его спиной начинается обстрел.

— Он просит не реагировать на это. Но все же переживания есть. Скажу вам, что это один из лучших преподавателей нашего факультета.

Студенты ждут возвращения преподавателя и просят беречь себя. Такие истории доказывают, что мы не живем по принципу “моя хата с краю”, а действительно заботимся и волнуемся о других, в частности, о будущих поколениях. Такие поступки достойны большого уважения.

Тяжелее всего приходится нашим защитникам в Мариуполе. Ранее Сергей Волынский поделился своими мыслями и признался: надеется на чудо.