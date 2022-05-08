За освічену націю! Як викладач з Ужгорода веде лекції з окопів та під обстрілами

Кожного дня нашу країну та весь світ вражають історії, що доводять — Україну не зламати та не перемогти! Фото викладача, що проводить лекції з окопів, буквально за день облетіло всю Україну.
Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор просто з передової читає онлайн-лекції своїм студентам. У бронежилеті й під звуки вибухів та обстрілів.
У перший же день повномасштабної війни доктор філософських наук записався у місцевий батальйон тероборони. Нині вже майже місяць, як він воює з окупантами на Сході — на Ізюмському напрямку.
Проте війна не завадила йому продовжити свою звичну діяльність. Він викладає на двох факультетах у перервах між бойовими чергуваннями, жертвуючи відпочинком.
І каже: це його обов’язок — воювати не лише з ворогом, а й за освічену націю.
І каже: це його обов’язок — воювати не лише з ворогом, а й за освічену націю.
Після нічного чергування він обирає не сон, а відеозв’язок зі студентами.
— З четвертої до восьмої ранку я чергував. Закінчився наряд, я здав зміну і за правилами мав йти спати. Але я одразу о восьмій під’єднувався по зв’язку до студентів.
Федір Шандор — доктор філософських наук, колишній проректор університету. У ВНЗ він викладає на двох факультетах — вчить майбутніх психологів, соціологів і туризмознавців.
Проте від першого дня повномасштабної війни вирішив йти боронити країну.
— Я прочитав три лекції. В краватці-метелику прийшов у військкомат разом із хлопцями, з товаришами, з якими служимо в одній роті й в одному відділенні.
Не можна було кидати тих, за кого ми боремося. За студентів, за школярів, за дитсадочки. Це обов’язок.
Не можна було кидати тих, за кого ми боремося. За студентів, за школярів, за дитсадочки. Це обов’язок.
Я не міг свій освітній обов’язок навіть на фронті залишити.
Студенти пари улюбленого викладача не пропускають. Кажуть: його лекції — найкращі.
Студент УжНУ Іван Петровцій каже, що молодь хвилюється за свого викладача.
Він сидить, розказує, а за його спиною починається обстріл.
Він сидить, розказує, а за його спиною починається обстріл.
— Він просить не реагувати на це. Але все ж переживання є. Скажу вам, що це один з найкращих викладачів нашого факультету.
Вони чекають на повернення викладача та просять береги себе. Такі історії доводять, що ми не живемо за принципом “моя хата з краю”, а дійсно піклуємося і хвилюємося за інших, зокрема за майбутні покоління. Такі вчинки варті великої поваги.
Найтяжче нині доводиться нашим захисникам у Маріуполі. Раніше Сергій Волинський поділився власними думками та висловив надію на диво.