Розповіді

За освічену націю! Як викладач з Ужгорода веде лекції з окопів та під обстрілами

Світлана Ковбиця 08 Травня 2022, 18:00
Федір Шандор: викладач веде пари з окопів
Фото: Facebook

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