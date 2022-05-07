Ніби опинився в пекельному реаліті-шоу! Оборонець Маріуполя Волина відверто про думки та надію на диво

За ранковою кавою чи на вечірній прогулянці перед комендантською годиною, кожна думка щосекунди адресована їм і завдяки їм. Вони від першого дня повномасштабного вторгнення стоять незламно на захисті мирних мешканців міста Маріуполь і всієї України.

Їх погляд змінився за ці два місяці, однак з ними залишились найважливіші — гідність і надія. Однак чеснотами не вдасться вилікувати поранених чи вистрілити у ворога, яким би героєм ти не був.

Виконуючий обов’язки командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) не раз звертався до міжнародної спільноти із закликом застосувати процедуру extraction та врятувати захисників Маріуполя із цього десятого кола пекла.

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Тепер військовий ділиться своїми думками, щоб кожен українець міг хоча б трохи зрозуміти, крізь які терни їм доводиться проходити зараз нашої спільної свободи. Далі від першої особи.

Просто мої думки:

Що я відчуваю?

Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми, військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет!

Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах.

Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми — не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть — все справжнє!

Що мене дивує?

Цинізм!!! Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь?

На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться…

Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій… Час спливає, а час – це наші життя!

МОРСЬКА ПІХОТА — ВІРНІ ЗАВЖДИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

P.S. Білі прапори, для евакуації цивільних, використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей.

Ціна останньої евакуації — троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення.

Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.

Читати на тему Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке Командир морських піхотинців Сергій Волинський з оточеного заводу Азовсталь просить світ про допомогу.

Як врятувати захисників Маріуполя

Однак коли евакуювали усіх цивільних з останнього бастіону Маріуполя Азовсталь незліченною ціною життів українських військових, питання – хто врятує наших захисників.

Створити диво власними руками та врятувати наших захисників можемо і ми, свідомі громадяни своєї величної країни. Необхідно лише підписати та поширити петицію за посиланням.

Вона адресована до Організації Об’єднаних Націй, зокрема Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй та регіональних лідерів з усього світу, із закликом розпочати термінову процедуру extraction, про яку розповідав Сергій Волинський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії врятованих з пекла Маріуполя цивільних.