Ніби опинився в пекельному реаліті-шоу! Оборонець Маріуполя Волина відверто про думки та надію на диво

За ранковою кавою чи на вечірній прогулянці перед комендантською годиною, кожна думка щосекунди адресована їм і завдяки їм. Вони від першого дня повномасштабного вторгнення стоять незламно на захисті мирних мешканців міста Маріуполь і всієї України.
Їх погляд змінився за ці два місяці, однак з ними залишились найважливіші — гідність і надія. Однак чеснотами не вдасться вилікувати поранених чи вистрілити у ворога, яким би героєм ти не був.
Виконуючий обов’язки командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) не раз звертався до міжнародної спільноти із закликом застосувати процедуру extraction та врятувати захисників Маріуполя із цього десятого кола пекла.
Тепер військовий ділиться своїми думками, щоб кожен українець міг хоча б трохи зрозуміти, крізь які терни їм доводиться проходити зараз нашої спільної свободи. Далі від першої особи.
Що я відчуваю?
Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми, військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет!
Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах.
Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах.
Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми — не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть — все справжнє!
Що мене дивує?
Цинізм!!! Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?
На що я сподіваюсь?
На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться…
Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій… Час спливає, а час – це наші життя!
Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій… Час спливає, а час – це наші життя!
P.S. Білі прапори, для евакуації цивільних, використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей.
Ціна останньої евакуації — троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення.
Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.
Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.
Однак коли евакуювали усіх цивільних з останнього бастіону Маріуполя Азовсталь незліченною ціною життів українських військових, питання – хто врятує наших захисників.
Створити диво власними руками та врятувати наших захисників можемо і ми, свідомі громадяни своєї величної країни. Необхідно лише підписати та поширити петицію за посиланням.
Вона адресована до Організації Об’єднаних Націй, зокрема Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй та регіональних лідерів з усього світу, із закликом розпочати термінову процедуру extraction, про яку розповідав Сергій Волинський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історії врятованих з пекла Маріуполя цивільних.