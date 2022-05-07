Как будто оказался в адском реалити-шоу! Защитник Мариуполя Волына откровенно о мыслях и надежде на чудо

За утренним кофе или на вечерней прогулке перед комендантским часом, каждая мысль каждую секунду адресована им, и благодаря тоже им. Они с первого дня полномасштабного вторжения стоят на защите мирных жителей города Мариуполь и всей Украины.

Их взгляд изменился за эти два месяца, однако с ними остались самое важное – достоинство и надежда. Однако этим добродетелями не удастся вылечить раненых или выстрелить во врага, каким бы героем ты ни был.

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) не раз обращался в международное сообщество с призывом применить процедуру extraction и спасти защитников Мариуполя из этого десятого круга ада.

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Теперь военный делится своими мыслями, чтобы каждый украинец мог хотя бы чуть-чуть понять, сквозь какие терны им приходится проходить сейчас нашей общей свободы. Дальше от первого лица.

Просто мои мысли:

Что я чувствую?

Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы, военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!

Такие сценарии используются в фильмах и сериалах.

Разница лишь в том, что это не фильм, а мы не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!

Что меня удивляет?

Цинизм!!! Человеческий цинизм нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

На что я надеюсь?

Чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится…

Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время идет, а время – это наши жизни!

МОРСКАЯ ПОХОТА – ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!

СЛАВА УКРАИНЕ!

P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских, используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации людей.

Цена последней эвакуации – трое убитых и шесть раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения.

Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных.

Читать по теме Морпехи из Мариуполя просят о процедуре extraction — что это такое Командир морских пехотинцев Сергей Волынский из окруженного завода Азовсталь просит мир о помощи.

Как спасти защитников Мариуполя

Однако когда эвакуировали всех гражданских из последнего бастиона Мариуполя Азовсталь бесчисленной ценой жизней украинских военных, вопрос – кто спасет наших защитников.

Создать чудо своими руками и спасти наших защитников можем и мы, сознательные граждане своей величественной страны. Необходимо подписать и распространить петицию по ссылке.

Она адресована Организации Объединенных Наций, в частности Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и региональным лидерам со всего мира, с призывом начать срочную процедуру extraction, о которой рассказывал Сергей Волынский.

Напомним, ранее мы рассказывали истории спасенных гражданских из ада Мариуполя.