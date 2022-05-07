Как будто оказался в адском реалити-шоу! Защитник Мариуполя Волына откровенно о мыслях и надежде на чудо

За утренним кофе или на вечерней прогулке перед комендантским часом, каждая мысль каждую секунду адресована им, и благодаря тоже им. Они с первого дня полномасштабного вторжения стоят на защите мирных жителей города Мариуполь и всей Украины.
Их взгляд изменился за эти два месяца, однако с ними остались самое важное – достоинство и надежда. Однако этим добродетелями не удастся вылечить раненых или выстрелить во врага, каким бы героем ты ни был.
Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) не раз обращался в международное сообщество с призывом применить процедуру extraction и спасти защитников Мариуполя из этого десятого круга ада.
Теперь военный делится своими мыслями, чтобы каждый украинец мог хотя бы чуть-чуть понять, сквозь какие терны им приходится проходить сейчас нашей общей свободы. Дальше от первого лица.
Что я чувствую?
Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы, военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет!
Такие сценарии используются в фильмах и сериалах.
Такие сценарии используются в фильмах и сериалах.
Разница лишь в том, что это не фильм, а мы не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!
Что меня удивляет?
Цинизм!!! Человеческий цинизм нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?
На что я надеюсь?
Чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится…
Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время идет, а время – это наши жизни!
Высшие силы, мы ждем результата ваших действий… Время идет, а время – это наши жизни!
P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских, используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации людей.
Цена последней эвакуации – трое убитых и шесть раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения.
Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных.
Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных.
Однако когда эвакуировали всех гражданских из последнего бастиона Мариуполя Азовсталь бесчисленной ценой жизней украинских военных, вопрос – кто спасет наших защитников.
Создать чудо своими руками и спасти наших защитников можем и мы, сознательные граждане своей величественной страны. Необходимо подписать и распространить петицию по ссылке.
Она адресована Организации Объединенных Наций, в частности Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и региональным лидерам со всего мира, с призывом начать срочную процедуру extraction, о которой рассказывал Сергей Волынский.
Напомним, ранее мы рассказывали истории спасенных гражданских из ада Мариуполя.