За два месяца под землей постарели лет на 20 — истории спасенных из ада Мариуполя

Эвакуация с Азовстали проходит удачно. Ночью в Запорожье наконец-то прибыла вторая колонна автобусов с мариупольцами. Эти люди провели в бункере около двух месяцев и чудом выжили.

В этот раз эвакуированных людей прибыло вдвое больше, чем после первой волны. Удалось спастись 344 людям.

Такая цифра получилась, потому что к эвакуации присоединились жители временно оккупированных Бердянска, Васильевки, Токмака.

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Все, кто спасен, невероятно счастливы, что наконец в безопасности.

Спасенная пенсионерка Ольга Савина говорит, что своим спасением обязана защитникам Азовстали. Все два месяца люди в бункерах завода просто пытались выжить, говорит женщина.

Вместо кровати у нас были поддоны, молодежь еще лежала, а я не могла, болело все. Поэтому спала сидя где-то месяц.

Прятались там и мамы с младенцами. В их числе и 24-летняя Анна Зайцева с маленьким сыном Святославом.

Женщина рассказывает: в результате ракетного удара засыпало эвакуационные выходы, поэтому если нужно было выбраться на поверхность, люди вылазили сквозь обломки конструкций. Эвакуация из Азовстали позволила ее сыну впервые встретить весну.

Женщина делится, что страшнее всего была даже не нехватка пищи, подогрев воды на свечах для сына, а то, что на нее могут обрушиться завалы, она погибнет, а сын останется в живых.

Мне было страшно, что его некому будет кормить, некому будет защитить или взять к себе, и он останется совсем один.

Сейчас жители Мариуполя в Запорожье. Их разместили в местном отеле. Мариупольцы постепенно приходят в себя от пережитого ада. Между тем утром 6 мая начался следующий этап эвакуации.

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