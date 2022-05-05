Незаконно воруют и так же хотят усыновлять. Как и куда Россия депортирует украинских детей

Российские военные разрушают наши города, пытают и убивают людей, пытаются устроить голод. Они совершают все военные преступления, в частности, убивают и воруют украинских детей.

Под прикрытием эвакуации они депортируют украинцев, взрослых и детей, на территорию России.

Принудительная эвакуация детей является прямым нарушением прав ребенка и нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка.

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Принудительная депортация детей запрещена Женевской конвенцией (IV) от 1949 г., в частности ее статьями 4, 49 и 147.

Однако Россия в очередной раз доказывает, что ей все равно на все международные правила и законы. С начала широкомасштабного вторжения в Украину правительство РФ принудительно эвакуирует и отдает на усыновление украинских детей-сирот в России. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Куда вывозят украинских детей

Страна-агрессор незаконно вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий, а именно в так называемые ЛНР и ДНР, а затем в Россию.

Из Мариуполя в село Безименное Новоазовского района ежедневно в среднем вывозится по 80 детей.

По состоянию на 2 мая известно, что не менее 181 тысячи украинских детей принудительно вывезены в Россию. Более 1200 из этих детей — сироты.

Главными направлениями депортации стали Владимирская, Омская, Ростовская, Челябинская, Саратовская, Московская, Санкт-Петербургская области и Сахалин.

Незаконное усыновление украинских детей в России

Чтобы удержать детей на своей территории, Россия готовит упрощенную процедуру усыновления. Таким образом, в Госдуму внесли законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот.

Согласно этому законопроекту нужен только документ, удостоверяющий личность.

Также Государственная дума РФ совместно с министерством просвещения подготовили договор с “ЛНР” и “ДНР”, согласно которому российская семья может “законно” усыновить ребенка-сироту с оккупированных территорий Украины.

Дошло до того, что для усыновления ребенка не нужно иметь российское гражданство. Этот пункт учитывается при подготовке юридических изменений в законодательстве.

Россия и раньше похищала детей

К сожалению, это уже не первый случай, когда Россия похищает детей. В 2014 году, когда страна-агрессор напала на Луганскую и Донецкую области и захватила Крым, она вывозила детей с оккупированных территорий.

Эти действия были квалифицированы в Украине как международное похищение и незаконное перемещение детей. Детей-сирот вернули в Украину через Европейский суд по правам человека.

Возможность вернуть депортированного ребенка есть. Ранее мы рассказывали о процедуре усыновления детей-сирот в Украине и как вернуть похищенного ребенка из России.