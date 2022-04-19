Как вернуть похищенных детей из России – рассказываем о спецпроцедуре от правительства

Россияне нагло воруют и вывозят не только украшения, вещи и бытовую технику, но и забирают самое ценное — наших детей. Российские военные берут в плен людей, в том числе детей, и принудительно депортируют на территорию Российской Федерации.
Там они уже готовят закон, позволяющий по упрощенной процедуре усыновлять россиянам украинских детей.
Там они уже готовят закон, позволяющий по упрощенной процедуре усыновлять россиянам украинских детей.
Не хватает слов, чтобы осознать и описать эту ситуацию.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как можно противостоять усыновлению россиянами украинских детей.
Она сообщила, что 40 украинских детей похитили и депортировали в Россию или территорию ОРДЛО.
Она сообщила, что 40 украинских детей похитили и депортировали в Россию или территорию ОРДЛО.
Однако правительство уже создало координационный штаб защиты прав детей во время войны, который заботится о детях, лишившихся родителей.
— Мы упростили и установили временный порядок устройства детей в семьи.
Уже 884 ребенка устроены в семьи. Это и приемные семьи, и патронатные воспитатели, и специальные заведения.
Уже 884 ребенка устроены в семьи. Это и приемные семьи, и патронатные воспитатели, и специальные заведения.
Также Марина Лазебная рассказала, что правительство приняло решение заочно признавать детей сиротами, если нет связи с родителями и место их нахождения неизвестно.
В таком случае устанавливается связь с опекунами или родственниками, и тогда через законных представителей есть возможность требовать возвращения детей, отправленных на территорию России или пребывающих в плену.
Документы о похищении украинских детей уже передали в Международный суд в Гааге, в комитет ООН по правам человека и комитет ООН по правам ребенка.
Россияне продолжают обстреливать гражданское население Украины. В результате ракетного удара по Львову 18 апреля одиннадцать человек пострадали, среди них и трехлетний Мирон.