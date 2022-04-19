Как вернуть похищенных детей из России – рассказываем о спецпроцедуре от правительства

Россияне нагло воруют и вывозят не только украшения, вещи и бытовую технику, но и забирают самое ценное — наших детей. Российские военные берут в плен людей, в том числе детей, и принудительно депортируют на территорию Российской Федерации.

Там они уже готовят закон, позволяющий по упрощенной процедуре усыновлять россиянам украинских детей.

Не хватает слов, чтобы осознать и описать эту ситуацию.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как можно противостоять усыновлению россиянами украинских детей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Она сообщила, что 40 украинских детей похитили и депортировали в Россию или территорию ОРДЛО.

Однако правительство уже создало координационный штаб защиты прав детей во время войны, который заботится о детях, лишившихся родителей.

— Мы упростили и установили временный порядок устройства детей в семьи.

Уже 884 ребенка устроены в семьи. Это и приемные семьи, и патронатные воспитатели, и специальные заведения.

Также Марина Лазебная рассказала, что правительство приняло решение заочно признавать детей сиротами, если нет связи с родителями и место их нахождения неизвестно.

В таком случае устанавливается связь с опекунами или родственниками, и тогда через законных представителей есть возможность требовать возвращения детей, отправленных на территорию России или пребывающих в плену.

Документы о похищении украинских детей уже передали в Международный суд в Гааге, в комитет ООН по правам человека и комитет ООН по правам ребенка.

Россияне продолжают обстреливать гражданское население Украины. В результате ракетного удара по Львову 18 апреля одиннадцать человек пострадали, среди них и трехлетний Мирон.