Як повернути викрадених дітей з Росії — розповідаємо про спецпроцедуру від уряду

Росіяни нахабно крадуть та вивозять не тільки прикраси, речі та побутову техніку, а й забирають найдорожче – наших дітей. Російські військові беруть в полон людей, зокрема і дітей, та примусово депортують на територію Російської Федерації.

Там вони вже готують закон, який дозволить за спрощеною процедурою усиновлювати росіянам українських дітей.

Немає слів, щоби збагнути та описати цю ситуацію.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як можна протидіяти всиновленню росіянами українських дітей.

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Вона повідомила, що 40 українських дітей викрали та депортували до Росії або території ОРДЛО.

Але уряд вже створив координаційний штаб захисту прав дітей під час війни, який піклується про дітей, що лишилися без батьків.

— Ми спростили та встановили тимчасовий порядок влаштування дітей в родини.

Вже 884 дитини влаштовані в родини. Це і прийомні сім’ї, і патронатні вихователі, і спеціальні заклади.

Також Марина Лазебна розказала, що урядовці прийняли рішення заочно визнавати дітей сиротами, якщо немає зв’язку з батьками і їхнє місцеперебування невідоме.

У такому випадку встановлюється зв’язок з опікунами чи родичами й через законних представників є можливість вимагати повернення дітей, депортованих на територію Росії чи полонених.

Документи про викрадення українських дітей вже передали до Міжнародного суду в Гаазі, в комітет ООН з прав людини та комітет ООН з прав дитини.

Росіяни продовжують обстрілювати цивільне населення України. Наслідком ракетного удару по Львову стали 11 постраждалих, серед яких і трирічний хлопчик Мирон.