Є тяжкі, в реанімації: наслідки ракетного удару по Львову

Внаслідок ракетного удару по Львову 18 квітня загинули семеро людей, ще 11 постраждали. Серед них — одна дитина.

Як стало відомо, потерпілий малюк — це трирічний Мирон, який разом із мамою раніше евакуювався з Харкова.

– Серед постраждалих – трирічний Мирон. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові, – повідомив міський голова Андрій Садовий.

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На щастя, загрози для життя хлопчика немає, лікарі надали йому необхідну допомогу.

А от серед дорослих, що постраждали внаслідок ракетного удару, троє — у тяжкому стані в реанімації.

Пацієнти прибували із множинними травмами, починаючи від травм п’яток, закінчуючи травмами голови.

– Дуже багато хворих надійшло цього разу, власне, було ураження голови та головного мозку, – прокоментував лікар-нейрохірург Андрій Токарський.

Кілька людей потребували термінових “серйозних операцій”.

Реакція міської влади та Садового

Про сьогоднішню атаку по Львову Андрій Садовий сказав:

– Це перші смерті мирних мешканців на території нашого міста. Наймолодшому загиблому – 30 років.

Міський голова закликав львів’ян та всіх, хто зараз опинився в місті, не втрачати пильність, стежити за повітряними тривогами, адже кількість ударів по цивільних об’єктах зростає.

Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись, – заявив він.

Що розповідають свідки події про вибухи у Львові 18 квітня дивись у відео.

Нагадаємо, ранком 18 квітня у трьох регіонах України пролунали вибухи. Окупанти вдарили по Київщині, Дніпропетровщині та Львову.