Есть “тяжелые”, в реанимации: последствия ракетного удара по Львову

В результате ракетного удара по Львову 18 апреля погибли семь человек, еще 11 пострадали. Среди них — один ребенок.

Как стало известно, пострадавший малыш — это трехлетний Мирон, который вместе с мамой раньше эвакуировался из Харькова.

— Среди пострадавших — трехлетний Мирон. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове, — сообщил городской голова Андрей Садовый.

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К счастью, угрозы для жизни мальчика нет, врачи оказали ему необходимую помощь.

А вот среди взрослых, пострадавших в результате ракетного удара, трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Пациенты прибывали с множественными травмами, начиная с травм пяток, заканчивая травмами головы.

— Очень много больных поступило в этот раз, собственно, с поражениями головы и головного мозга, — прокомментировал врач-нейрохирург Андрей Токарский.

Несколько человек нуждались в срочных “серьезных операциях”.

Реакция городских властей и Садового

Комментируя сегодняшнюю атаку по Львову, Андрей Садовый сказал:

— Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Самому молодому погибшему — 30 лет.

Мэр призвал львовян и всех, кто сейчас оказался в городе, не терять бдительность, следить за воздушными тревогами, ведь количество ударов по гражданским объектам растет.

Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут участиться, — заявил он.

Что рассказывают свидетели про взрывы во Львове 18 апреля, смотри в видео.

Напомним, утром 18 апреля в трех регионах Украины прогремели взрывы. Оккупанты обстреляли Киевскую и Днепропетровскую область, а также Львов.