Львов, Киевская и Днепропетровская области. Утро сразу в трех регионах началось с обстрелов! Рассказываем, что известно

Российские войска продолжают атаковать. Утро в трех регионах Украины началось с обстрелов.

Взрывы в Киевской области 18 апреля

Около восьми часов утра российский агрессор нанес ракетный удар по Киевской области. По предварительной информации, взрывы были слышны в Василькове.

Этот населенный пункт захватчики обстреляли накануне. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Взрывы в Днепропетровской области 18 апреля

Также стреляли по Днепропетровской области, в результате атаки двое пострадавших в Синельниковском районе.

Разрушена железнодорожная инфраструктура вблизи Павлограда, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Известно, что 60% ракет были сбиты ПВО.

Взрывы во Львове

Пять ракетных ударов российская армия нанесла по гражданской инфраструктуре Львова, сообщил городской голова Андрей Садовый.

По информации Воздушного командования Захід, три ракетных удара были по объектам военной инфраструктуры. Один — по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Известно о шести погибших и восьми пострадавших. Среди пострадавших — один ребенок.

Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.

Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов, сообщает председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

Оккупанты уже не первый раз обстреливают железнодорожное сообщение. Во время оккупации Чернигова они отрезали разрушенные в городе электросеть и железнодорожные пути. Однако Укрзализныця возобновила сообщение между Черниговом и Киевом.