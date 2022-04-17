Рекорд Укрзалізниці! Железнодорожное сообщение между Киевом и Черниговом возобновили за четыре дня

Железнодорожное сообщение между Киевом и Черниговом снова работает. Украинские железнодорожники совершили невозможное.

Менее чем за неделю восстановили три взорванных оккупантами моста и переложили километры путей. Город более месяца находился в осаде русской армии.

Сейчас туда выехали первые вагоны с продовольствием и лекарством. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оккупанты не смогли пробить оборону Чернигова, поэтому в первую очередь взялись отрезать город от снабжения: перебили колеи, взорвали мосты. Скоро здесь возобновят электросеть, и запустят электрички.

Железнодорожники говорят, что работы на несколько месяцев, но они сделают все возможное, чтобы справиться через неделю.

Маршрут от Киева до Чернигова проложили за 4 дня – это рекорд Укрзалізниці.

Также Укрзалізниця запустила кольцевой маршрут электрички по Киеву. Город оживает и киевлянам нужно как-то передвигаться, с электричкой это легче делать.