Рекорд Укрзалізниці! Железнодорожное сообщение между Киевом и Черниговом возобновили за четыре дня

Железнодорожное сообщение между Киевом и Черниговом снова работает. Украинские железнодорожники совершили невозможное.
Менее чем за неделю восстановили три взорванных оккупантами моста и переложили километры путей. Город более месяца находился в осаде русской армии.
Сейчас туда выехали первые вагоны с продовольствием и лекарством.
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Сейчас туда выехали первые вагоны с продовольствием и лекарством.
Оккупанты не смогли пробить оборону Чернигова, поэтому в первую очередь взялись отрезать город от снабжения: перебили колеи, взорвали мосты. Скоро здесь возобновят электросеть, и запустят электрички.
Железнодорожники говорят, что работы на несколько месяцев, но они сделают все возможное, чтобы справиться через неделю.
Железнодорожники говорят, что работы на несколько месяцев, но они сделают все возможное, чтобы справиться через неделю.
Маршрут от Киева до Чернигова проложили за 4 дня – это рекорд Укрзалізниці.
Также Укрзалізниця запустила кольцевой маршрут электрички по Киеву. Город оживает и киевлянам нужно как-то передвигаться, с электричкой это легче делать.