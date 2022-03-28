Передвигаться по столице станет немного легче. Укрзалізниця запустила полноценный кольцевой маршрут электрички

Жителям столицы тяжело передвигаться по городу, особенно с одного берега на другой.

Поэтому Укрзалізниця реагирует на популярность шаттла Дарница — Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева.

Жители левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков могут безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.

Также этот маршрут будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь.

Поезда будут ездить каждый час в двух направлениях.

Из Дарницы в направлении Выдубичей с 06:10, последний рейс в 18:10. Из Дарницы в направлении Троещины будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15.

Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Список остановок

Дарница (платформа городской электрички),

платформа Левый Берег (Березняки),

Выдубичи,

Киев-Демеевский,

Протасов Яр,

Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ “Полесье”),

Караваевы Дачи,

Киев-Волынский,

Борщаговка-Техническая,

Борщаговка,

Святошино,

Рубежевский (парк Нивки),

Сырец,

Вышгородская,

Зенит (просп. Бандеры),

Почайна,

Троещина-2 (Русановские сады),

Троещина,

Киев-Днепровский,

Левобережная (возле метро),

возвращение в Дарницу.

Стоимость проезда остается фиксированной: 15 грн., билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте Укрзалізниці.

Призываем пассажиров учитывать ограничение комендантского часа и следить за обновлением на официальном телеграмм-канале Укрзалізниці.

Кстати, в бомбоубежищах в Киеве можно звонить родным по видеосвязи, работать и смотреть фильмы. Потому что более 500 бомбоубежищ имеют WI-FI. Ранее мы рассказывали, как провайдеры снабжают киевлян интернетом в хранилищах.