Передвигаться по столице станет немного легче. Укрзалізниця запустила полноценный кольцевой маршрут электрички

Жителям столицы тяжело передвигаться по городу, особенно с одного берега на другой.
Поэтому Укрзалізниця реагирует на популярность шаттла Дарница — Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева.
Жители левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков могут безопасно и быстро добраться до центрального вокзала.
Также этот маршрут будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь.
Поезда будут ездить каждый час в двух направлениях.
Поезда будут ездить каждый час в двух направлениях.
Из Дарницы в направлении Выдубичей с 06:10, последний рейс в 18:10. Из Дарницы в направлении Троещины будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15.
Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию Святошин.
Стоимость проезда остается фиксированной: 15 грн., билеты можно приобрести непосредственно на борту электрички или в чат-боте Укрзалізниці.
Призываем пассажиров учитывать ограничение комендантского часа и следить за обновлением на официальном телеграмм-канале Укрзалізниці.
Кстати, в бомбоубежищах в Киеве можно звонить родным по видеосвязи, работать и смотреть фильмы. Потому что более 500 бомбоубежищ имеют WI-FI. Ранее мы рассказывали, как провайдеры снабжают киевлян интернетом в хранилищах.