Передвигаться по столице станет немного легче. Укрзалізниця запустила полноценный кольцевой маршрут электрички

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 марта 2022, 06:00
В києві запускають електричку кільцевим маршрутом
Фото: Telegram

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