Пересуватися столицею стане трішки легше. Укрзалізниця запустила повноцінний кільцевий маршрут електрички

Жителям столиці важко пересуватися містом, особливо з одного берега на інший.

Тож Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця — Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва.

Жителі лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків можуть безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу.

Також цей маршрут буде проходити через Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь.

Поїзди будуть їздити щогодини у двох напрямках.

З Дарниці у напрямку Видубичів з 06:10, останній рейс о 18:10. З Дарниці у напрямку Троєщини вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Перелік зупинок

Дарниця (платформа міської електрички),

платформа Лівий Берег (Березняки),

Видубичі,

Київ-Деміївський,

Протасів Яр,

Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ “Полісся”),

Караваєві Дачі,

Київ-Волинський,

Борщагівка-Технічна,

Борщагівка,

Святошин,

Рубежівський (парк Нивки),

Сирець,

Вишгородська,

Зеніт (просп. Бандери),

Почайна,

Троєщина-2 (Русанівські сади),

Троєщина,

Київ-Дніпровський,

Лівобережна (біля метро),

повернення до Дарниці.

Вартість проїзду лишається фіксованою: 15 грн, квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.

Закликаємо пасажирів зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці.

До речі у бомбосховищах в Києві можна телефонувати рідним по відеозв’язку, працювати та дивитися фільми. Тому що понад 500 бомбосховищ мають WI-FI. Раніше ми розповідали, як провайдери забезпечують киян інтернетом у сховищах.