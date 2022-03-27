Прийшла весна та холодні батареї. У Києві закінчується опалювальний сезон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2022, 15:30
Коли в Києві закінчується опалювальний сезон
Фото: Pexels

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