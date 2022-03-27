Прийшла весна та холодні батареї. У Києві закінчується опалювальний сезон

Погода кілька днів тішила нас теплим сонечком, це додавало ще більше надії до нашої перемоги.

Тож, коли прийшла весна не тільки календарна, в Києві закінчують опалювальний сезон. Про це повідомили у КМДА.

Відповідне розпорядження підписала військова адміністрація Києва.

Де буде опалення

З понеділка опалення у закладах охорони здоровʼя, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах будуть проводити за письмовими заявками їх керівників.

Нагадаємо, столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура. Киянам надаються всі комунальні послуги.

Також потроху повертається до життя, тож після закінчення комендантської години, можна повертатися до своїх звичних справ. Раніше ми розповідали про те, як у Києві відновлюють роботу підприємці.