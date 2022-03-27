Пришла весна и холодные батареи. В Киеве заканчивается отопительный сезон

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 марта 2022, 15:30
Коли в Києві закінчується опалювальний сезон
Фото: Pexels

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