Пришла весна и холодные батареи. В Киеве заканчивается отопительный сезон

Погода несколько дней радовала нас теплым солнышком, это придавало ещё больше надежды нашей победе.

Итак, когда пришла весна не только календарная, в Киеве заканчивают отопительный сезон. Об этом сообщили в КГГА.

Соответствующее предписание подписала военная администрация Киева.

Где будет отопление

С понедельника отопление в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей.

Напомним, столица живет в условиях военного положения, однако работает вся городская инфраструктура. Киевлянам предоставляются все коммунальные услуги.

Также понемногу возвращается к жизни, так что после окончания комендантского часа можно возвращаться к своим привычным делам. Раньше мы рассказывали о том, как в Киеве возобновляют работу предприниматели.