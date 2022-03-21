Можно записаться на маникюр и сходить в ресторан! Как Киев понемногу оживает

Несмотря на войну в Украине, столица вместе с приходом весны понемногу оживает. В город возвращаются предприниматели: открываются рестораны, кафе, магазины и т.д.

В центре можно записаться на маникюр или стрижку, а также посетить спортивный зал.

В приложении Київ цифровий можно увидеть, что и как работает. Там появилась онлайн-карта открытых заведений.

Рестораны, например, совмещают бизнес с волонтерством. С первого дня войны они готовят горячие обеды для бойцов ВСУ, терробороны, полиции и обычных киевлян.

В Киеве также заработал первый бесплатный ресторан для пенсионеров Паляниця.

В столице возобновило работу более полутысячи разноплановых магазинов и заведений.

Однако не стоит забывать, что все же военное положение в Украине еще не закончилось. Президент Владимир Зеленский подписал закон о его продлении до 25 апреля. Читай, что это значит.