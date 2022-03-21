Уже можна записатися на манікюр та сходити в ресторан! Як Київ потроху оживає

Попри війну в Україні столиця разом з приходом весни потроху оживає. У місто повертаються підприємці: відкриваються ресторани, кав’ярні, магазини тощо.

У центрі вже можна записатися на манікюр чи стрижку, а також відвідати спортивну залу.

У додатку Київ цифровий можна побачити, що і як працює. Там з’явилася онлайн-мапа відкритих закладів.

Ресторани, наприклад, суміщають бізнес з волонтерством. З першого дня війни вони готують гарячі обіди для бійців ЗСУ, тероборони, поліції та звичайних киян.

У Києві також запрацював перший безкоштовний ресторан для пенсіонерів Паляниця.

Загалом у столиці відновило роботу понад півтисячі різнопланових магазинів та закладів.

Проте не варто забувати, що все ж воєнний стан в Україні ще не закінчився. Президент Володимир Зеленський підписав закон про його продовження до 25 квітня. Читай, що це означає.