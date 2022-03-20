Росіяни “демілітаризують” житлові квартали — Кличко показав нові наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко показав наслідки російського обстрілу столиці. Сьогодні у Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком.

Будинок пошкоджений, згоріли авто у дворі. Поруч з житловим кварталом знаходяться дитячий садочок та школа, які, на щастя, залишилися неушкодженими.

Загиблих немає, але п’ятеро людей постраждали. Двох з них госпіталізували. На місці працюють медики та рятувальники.

Дивися наслідки обстрілу у відео.

Терор мирного населення означає повну неспроможність російської армії виконувати свої завдання та конкурувати з ЗСУ. СБУ перехопила нову розмову російських військових. Дивися, яку “секретну тактику” вони хочуть застосувати.