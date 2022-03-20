Окупанти не полишають спроб взяти Харків — ситуація у місті станом на 20.03.22

Окупанти не полишають спроб взяти Харків — околиці міста усю ніч здригалися від потужних обстрілів, висотки палають.

За останню добу окупанти обстріляли Харків майже 40 разів. Лише в одному районі міста цієї ночі загинуло 5 цивільних! Серед яких — дев’ятирічна дитина.

Рятувальники з ризиком для власного життя вже 25-ий день поспіль приборкують полум’я та дістають людей з-під завалів.

Після обстрілу одного з найбільших ринків східної Європи — Барабашове, загинув рятувальник, коли гасив полум’я.

Сам ринок тліє вже третю добу, вогнем зачепило кілька приватних будинків поруч.

Під Ізюмом, де вже не перший тиждень тривають запеклі бої, штурмові підрозділи окупанта фактично знищено — звітують сьогодні у Генштабі.

Українським армійцям вдалося тут ліквідувати заступника керівника інженерних військ РФ. Громади Ізюмського району, які відмовилися здаватися окупантам — під щільним вогнем.

За даними харківської поліції, від початку вторгнення в області загинуло 266 людей, серед яких 14 — діти.

Утім, це лише задокументовані смерті — коли правоохоронці змогли доїхати, встановити особу та порушити провадження.

Ще одне місто, знищення якого ми не пробачимо ніколи — Маріуполь. Його тримають у блокаді, не дають змогу доставити гуманітарну допомогу. Раніше Денисенко розповідав про ситуацію в Маріуполі.