Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповідає, яка оперативна ситуація і що наразі відбувається в Маріуполі.

Зараз йдуть бої за Азовсталь. Наразі один з найбільших металургічних заводів в Європі знищується.

Ситуація насправді катастрофічна.

Невеликій частині жителів міста вдалось вибратись із Маріуполя. Тепер вони можуть зупинитися в Бердянську та отримати допомогу.

Проте є надія, що сьогодні вдасться зробити гуманітарний коридор, щоб ще хоча б частина людей змогла вирватись із блокади.

Проте ми всі повинні розуміти, що це особиста вказівка Путіна – знищити Маріуполь.

Окрім того, його задача зараз, як би не закінчилась війна, не демілітаризація, а деіндустріалізація України. Тобто зробити так, щоб після них нам довелось відновлювати наші заводи десятиліттями.

Нагадаємо, ЗСУ вдалось звільнити вже 30 населених пунктів на Київщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.