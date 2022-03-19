Україна

Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Березня 2022, 13:30

Більше відео
0:03:23
Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну
Акторів везуть вантажівками: як російська пропагандистська машина створює фейки про українців
0:02:46
Арестович про Чорнобаївку
Побачити Чорнобаївку та померти: Арестович про те, як ЗСУ вшосте розбили російські війська
0:03:13
Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті
Прицільні обстріли та “заочне поховання Путіна”: як Запоріжжя стало форпостом Приазов’я
Смог у місті
Смог у Києві: що відомо та чи є небезпека (оновлено)
Дивитись більше

Останні відео
0:03:23
Російські пропагандисти готують фейки про війну в Україну

Акторів везуть вантажівками: як російська пропагандистська машина створює фейки про українців
0:02:46
Арестович про Чорнобаївку
Побачити Чорнобаївку та померти: Арестович про те, як ЗСУ вшосте розбили російські війська
0:05:51
Ситуація в Маріуполі
Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті
0:03:21
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни
0:03:13
Знищення Маріуполя – особиста вказівка Путіна: Денисенко про ситуацію в блокадному місті
Прицільні обстріли та “заочне поховання Путіна”: як Запоріжжя стало форпостом Приазов’я
Смог у місті
Смог у Києві: що відомо та чи є небезпека (оновлено)
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатани на річницю анексії Криму — як виступ Путіна освистали в Москві
0:03:23
ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині
Деокупація України: ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині
Олаф Шольц
Один відтінок Олафа Шольца. Яку роль в долі України відіграє канцлер Німеччини
0:03:04
Оренда житла
Нагріти ручки на біді. На західній Україні квартири подекуди здешевшали вдесятеро
Більше відео
Арестович про Чорнобаївку
Читати далі
Побачити Чорнобаївку та померти: Арестович про те, як ЗСУ вшосте розбили російські війська
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Читати далі
Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь