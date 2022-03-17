Живі! У Маріуполі з-під завалів драмтеатру почали звільняти мирних жителів

Найстрашнішу ніч пережили мешканці Маріуполя, які ховалися в драматичному театрі. Напередодні ввечері російські війська цинічно розбомбили будівлю, в якій переховувалися більш як 1000 мирних мешканців.

А сьогодні, 17 березня, стало відомо, що бомбосховище витримало удар і захистило цивільних. Наразі розпочато роботи зі звільнення маріупольців з драматичного театру.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Будівля витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі.

Рятувальники зараз намагаються розблокувати виходи з підвалів. Звідти, за словами Денісової, виходять живі дорослі та діти.

Станом на 12:00 інформації про загиблих чи поранених під завалами театру немає.

Людмила Денісова наголосила, що авіаудар по драмтеатру в Маріуполі є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Вона нагадала, що з обидвох боків будівлі було написано діти великими літерами, тож ворог знав, куди гатить.

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