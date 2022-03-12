Чи справді на Путіна чекає трибунал? Розповідаємо про суд над Росією та її кривавим лідером

Росія розпочала криваву війну проти України. І вона вже розплачується за свої вчинки й робитиме це не один десяток років. Через одного божевільного страждають мільйони російських громадян, серед яких бувають й розумні, які все розуміють.

Україну підтримує 141 країна ООН, вони об’єдналися в антивоєнну коаліцію проти Путіна.

За свої вчинки президента Росії чекає трибунал.

Як судитимуть Путіна та Росію

Насамперед — Європейський суд з прав людини. В цьому суді вже ухвалили рішення і наказали РФ припинити напади та бомбардування цивільних об’єктів в Україні. За тиждень повторно ухвалив таке ж рішення. Але Росія нахабно ігнорує їх, і це їх погубить ще більше. Посилить провину Росію в майбутньому.

Далі — Міжнародний суд ООН у Гаазі. В цьому суді вже відкрили справу за позовом України проти Росії.

Україна вимагає, щоб суд визнав атаку Росії на Україну геноцидом, щоб Росія негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України.

Далі наша держава вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.

Наступне — Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він займається розслідуваннями та судовими провадженнями чотирьох типів міжнародних злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, уже доручив своїм прокурорам провести розслідування та зібрати докази.

Цей суд може довести відповідальність президента Росії Володимира Путіна та іншого керівництва за воєнні злочини або злочини проти людяності в Україні.

Проте тут є одна перешкода.

Росія не ратифікувала Римський статут. Його можна було б обійти за рішенням Ради Безпеки ООН, проте Росія там накладатиме своє право вето.

Також не вдасться притягнути до відповідальності тисячі російських військових, які чинять сьогодні ці злочини — лише їхнє керівництво.

Трибунал для Росії

Найімовірніше, головні рішення проти Путіна та всіх його злочинів буде виносити спеціально створений трибунал.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з провідними юристами-міжнародниками презентували декларацію щодо створення спеціального трибуналу. Це оптимальне рішення.

Адже, якщо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі для розслідування має визнати Росія, то трибунал створюється проти якогось режиму.

Погодження цього режиму або держави не потрібне.

Щоб створити такий трибунал, треба, аби країни ООН, які підтримують Україну, надали мандат і фінансування для його діяльності, ще й забезпечили кадрами.

Як кожному долучитися до суду над Путіним

Українська держава, правозахисні та громадські організації розпочали збір доказів, які допоможуть засудити Росію у міжнародних судах.

Це можна зробити за допомогою сайтів, платформ, електронних адрес, на які можна надіслати фото чи відео доказів російської агресії.

Важливо! Фото та відеодокази мають бути особисто твоїми. Не з інтернету.

Для того, щоб потім саме ти міг (могла) стати свідком злочинів, надати свідчення в суді, за потреби.

Куди надсилати інформацію:

Генеральна прокуратура України

warcrimes.gov.ua

Громадянська мережа Опора

russiancrime.org

Проєкт Нюрнберг-2022 ( [email protected]

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ( [email protected]

Також докази збирають Центр прав людини Zmina, Українська Гельсінська спілка з прав людини та Українська юридична консультаційна група. Докази просять надсилати на адресу [email protected]

Довести те, що Путін вбивця заприсяглася Генпрокурорка України. Ірина Венедіктова звернулася до Путіна зі словами: “Ви – убивця!”. Ми точно переможемо у цій війні.