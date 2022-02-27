Ми в суді доведемо, що ви убивця — генпрокурорка звернулася до Путіна та росіян

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова звернулася до російського населення.

Вона нагадала, що загарбницькі війська здійснюють обстріли об’єктів цивільної та критичної інфраструктури — гатять по нафтобазах, лікарнях, дитячих садочках, житлових будинках.

Ці об’єкти не є законними військовими цілями за міжнародним гуманітарним правом.

Від цього страждає насамперед цивільне населення. А розплачуватися за це буде нинішнє та майбутнє покоління росіян.

Вона також зауважила, що росіяни масово отримують дезінформацію з контрольованих Кремлем ЗМІ. Тож часто чують про радикалів, фашистів, неонацистів.

Але націоналісти ми всі. Націоналісти — це українці від Керчі, Донецька до Львова та Ужгорода. Націоналісти — це ті, хто любить свою вітчизну.

— Ми на своїй землі й вас не звали. Ми нічого не зробили для того, щоб прийшов брудний російський танк, — заявила генеральний прокурор України.

Ірина Венедіктова переконана, що українська армія все одно переможе, Україна переможе, тому що на її боці правда. Крім того, українська нація зшивається та міцнішає.

Звернулася очільниця Офісу генпрокурора й до російського лідера Володимира Путіна.

Пане Путін, ми доведемо у справедливому суді, що ви — убивця і головний військовий злочинець 21 століття.

— Це я вам офіційно заявляю, як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах; як можливий майбутній головний обвинувачувач у міжнародному суді. Прийде час, і ми скажемо вам про це в Гаазі в очі.

Нагадаємо, 27 лютого Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.