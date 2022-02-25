Кулеба: Обстріл дитячого садка і дитбудинку — це військовий злочин

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на обстріли дитячого садочку в Охтирці (Сумська обл.) та дитбудинку Ворзелі (Київська обл.).

МЗС розцінює такі дії як військовий злочин.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту, — написав він у Twitter.

Кулеба повідомив, що він разом з Офісом Генпрокурора збирає ці та інші матеріали для Гаазького трибуналу.

Відповідальність неминуча, — наголосив голова МЗС.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький також додав, що в Охтирці російські військові вгатили по дитячому садочку з РСЗО Ураган. Снаряди влучили у житловий масив, бомбосховище та дитячий садок.

Там перебувало багато людей. Наразі кількість поранених і загиблих не встановлена. Є важко поранені діти, — повідомив Живицький.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками Пентагону, Росія вже випустила по Україні 160 ракет.