Кулеба: Обстрел детского сада и детдома — это военное преступление

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрелы детского сада в Ахтырке (Сумская обл.) и детдома в Ворзели (Киевская обл.).

МИД расценивает такие действия, как военное преступление.

Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава, – написал он в Twitter.

Кулеба сообщил, что вместе с Офисом Генпрокурора он собирает эти и другие материалы для передачи в Гаагский трибунал.

Ответственность неизбежна, – подчеркнул глава МИД.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий также добавил, что в Ахтырке российские военные ударили по детскому саду из РСЗО Ураган. Снаряды попали в жилмассив, бомбоубежище и детский сад.

Там находилось много людей. В настоящее время количество раненых и погибших не установлено. Есть тяжело раненые дети, – сообщил Живицкий.

Напомним, по предварительным подсчетам Пентагона, Россия уже выпустила по Украине 160 ракет.