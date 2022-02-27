Україна направила позов проти Росії до Гаазького трибуналу — президент

У неділю, 27 лютого, Україна направила до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Він також додав: офіційний Київ вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії, написав

Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня, — зазначив глава держави.

Він наголосив: те, що російські війська роблять у Харкові, Охтирці, Києві, Одесі та в багатьох інших містах і селищах тягне на міжнародний трибунал.

— Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, — запевнив президент.

Володимир Зеленський нагадав і про те, що з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі.

Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно, – заявив він у зверненні.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обстріли дитячого садочку в Охтирці та дитбудинку Ворзелі є воєнними злочинами й порушенням Римського статуту.