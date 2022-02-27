Те, що роблять окупанти, тягне на міжнародний трибунал! Звернення Зеленського 27.02.22

Триває четвертий день російського вторгнення в Україну. Наші ЗСУ, поліція, Нацгвардія, тероборона стійко захищають країну та відбивають ворога.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 27.02.2022 з черговим відео.

Вони збираються ще більше бомбити наші міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей.

— Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити, вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільних об’єктах.

Вони свідомо обрали тактику на враження людей і всього того, що робить життя нормальним — електростанції, лікарні, дитячі садочки, — каже Зеленський.

Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, аби не наші мужні захисники, — заявив президент.

Наша армія як ніколи потребує підтримки. Раніше ми розповідали, як допомогти армії.