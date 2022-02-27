Украина

То, что делают оккупанты, тянет на международный трибунал! Обращение Зеленского 27.02.22

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 февраля 2022, 10:45

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