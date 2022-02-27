То, что делают оккупанты, тянет на международный трибунал! Обращение Зеленского 27.02.22

Идет четвертый день российского вторжения в Украину. Наши ВСУ, полиция, Нацгвардия, терроборона стойко защищают страну и отбивают врага.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 27.02.2022 с очередным видео.

Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварнее убивать наших детей.

— Это зло, которое пришло на нашу землю и нужно уничтожить, они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданским объектам.

Они сознательно выбрали тактику на впечатление людей и всего того, что делает жизнь нормальной — электростанции, больницы, детские садики, — говорит Зеленский.

То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем, и этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники, — заявил президент.

Наша армия как никогда нуждается в поддержке. Раньше мы рассказывали, как помочь армии.