Украина направила иск против России в Гаагский трибунал — президент

В воскресенье, 27 февраля, Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Он также добавил: официальный Киев требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе, – отметил глава государства.

Он подчеркнул: то, что российские войска творят в Харькове, Ахтырке, Киеве, Одессе и во многих других городах и поселках тянет на международный трибунал.

– Все их преступления мы четко фиксируем, – заверил президент.

Владимир Зеленский напомнил и о том, что с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре.

Они сознательно выбрали тактику поражения людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно, – заявил он в обращении.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы детского сада в Ахтырке и детдома в Ворзеле – это военные преступления и нарушени Римского устава.