Мы в суде докажем, что вы убийца — генпрокурор обратилась к Путину и россиянам

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к российскому населению.

Она напомнила, что захватнические войска совершают обстрелы объектов гражданской и критической инфраструктуры — из ракет стреляют по нефтебазам, больницам, детским садам, жилым домам.

Эти объекты не являются законными военными целями согласно международному гуманитарному праву.

От этого страдает, прежде всего, гражданское население. А расплачиваться за это будет настоящее и будущие поколения россиян.

Она также отметила, что россияне массово получают дезинформацию из контролируемых Кремлем СМИ. Поэтому часто слышат о радикалах, фашистах, неонацистах.

Но националисты мы все. Националисты — это украинцы от Керчи, Донецка до Львова и Ужгорода. Националисты — это те, кто любит свою родину.

— Мы на своей земле и вас не звали. Мы ничего не сделали такого, чтобы пришел грязный российский танк, — заявила генеральный прокурор Украины.

Ирина Венедиктова убеждена, что украинская армия все равно победит, Украина победит, потому что на ее стороне правда. Кроме того, украинская нация сшивается и крепнет.

Обратилась глава Офиса генпрокурора и к российскому лидеру Владимиру Путину.

Гражданин Путин, мы докажем в справедливом суде, что вы — убийца и главный военный преступник 21 века.

— Это я вам официально заявляю, как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших; как возможный будущий главный обвинитель в международном суде. Придет время, и мы скажем вам об этом в Гааге в глаза.

Напомним, 27 февраля Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге.