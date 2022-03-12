Действительно ли Путину ждет трибунал? Рассказываем о суде над Россией и её кровавым лидером

Россия начала кровавую войну против Украины. И она уже расплачивается за свои поступки и будет делать это не одним десятком лет. Из-за одного безумного карлика страдают миллионы российских граждан, среди которых бывают и умные и всё понимают.

Украину поддерживает 141 страна ООН, они объединились в антивоенную коалицию против Путина.

За свои поступки президента России ждет трибунал.

Как будут судить Путина и Россию

Прежде всего — Европейский суд по правам человека. В этом суде уже приняли решение и приказали РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Через неделю повторно принял такое же решение. Но Россия нагло игнорирует их, и это их погубит еще больше. Усилит вину Россию в будущем.

Далее — Международный суд ООН в Гааге. В этом суде уже возбуждено дело по иску Украины против России.

Украина требует, чтобы суд признал атаку России на Украину геноцидом, чтобы Россия немедленно остановила начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины.

Дальше наше государство потребует репараций, то есть возмещения причиненного ущерба.

Следующее — Международный уголовный суд в Гааге. Он занимается расследованиями и судебными разбирательствами четырех типов международных преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже поручил своим прокурорам провести расследование и собрать доказательства.

Этот суд может доказать ответственность президента России Владимира Путина и другого руководства за военные преступления или преступления против человечности в Украине.

Однако здесь есть одно препятствие

Россия не ратифицировала Римский устав. Его можно было обойти по решению Совета Безопасности ООН, однако Россия там будет налагать свое право вето.

Также не удастся привлечь к ответственности тысячи российских военных, совершающих сегодня эти преступления — только их руководство.

Трибунал для России

Вероятнее всего, главные решения против Путина и всех его преступлений будет выносить специально созданный трибунал.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с ведущими юристами-международниками представили декларацию по созданию специального трибунала. Это оптимальное решение.

Ведь если Международный уголовный суд в Гааге для расследования должна признать Россия, то трибунал создается против какого-либо режима.

Соглашение этого режима или государства не требуется.

Чтобы создать такой трибунал, нужно, чтобы страны ООН, поддерживающие Украину, предоставили мандат и финансирование для его деятельности, еще и обеспечили кадрами.

Как каждому присоединиться к суду над Путиным

Украинское государство, правозащитные и общественные организации приступили к сбору доказательств, которые помогут осудить Россию в международных судах.

Это можно сделать с помощью сайтов, платформ, электронных адресов, на которые можно отправить фото или видео доказательства российской агрессии.

Важно! Фото и видео доказательства должны быть лично твоими. Не из Интернета.

Для того чтобы потом именно ты мог (могла) стать свидетелем преступлений, дать показания в суде, при необходимости.

Куда отправлять информацию:

Генеральная прокуратура Украины

warcrimes.gov.ua

Гражданская сеть Опора

russiancrime.org

Проект Нюрнберг-2022 ([email protected])

Международный уголовный суд в Гааге ([email protected])

Также доказательства собирают Центр прав человека Zmina, Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Украинская юридическая консультационная группа. Доказательства просят отправлять по адресу [email protected]

Доказать то, что Путин убийца поклялась Генпрокурорке Украины. Ирина Венедиктова обратилась к Путину со словами: “Вы – убийца!”. Мы точно победим в этой войне.