Мир

Действительно ли Путину ждет трибунал? Рассказываем о суде над Россией и её кровавым лидером

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2022, 20:30
Суд над Путіним

Больше видео
Потяги, залізниця
То ли от санкций, то ли от вольностей устали. Куда россияне бегут из России
0:03:23
Російські призовники та контрактники - хто воює проти України
Призывники и контрактники: кого Путин послал воевать в Украину
0:00:43
Міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
Переводить деньги без комиссии — международные платежные системы отменили плату за услуги для украинцев
0:00:51
новые санкции против России
Новые санкции против России подъехали! Джо Байден сообщил о запретах и ограничениях
Смотреть больше

Последние видео
Суд над Путіним

Действительно ли Путину ждет трибунал? Рассказываем о суде над Россией и её кровавым лидером
Кабмін скасував ПДВ та акциз на пальне 12 березня
Отмена НДС и акциза на топливо: что означает решение Кабмина
0:02:11
Наслідки авіанальоту в Сумах
“Освободительный” авианалет по жилому сектору Сум: как выглядит город
0:03:00
Брифінг Арестовича 12 березня
Мы перемололи уже треть войска противника: брифинг Алексея Арестовича по поводу ситуации на фронте
Медалі українських паралімпійців - результати Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні
Украинцы показывают рекордные результаты на Паралимпиаде-2022! Что происходит на спортивном фронте
0:08:15
Володимир Зеленський
Похищение мэра Мелитополя и потери войск РФ: новое обращение Зеленского 12.03.22
Гуманітарний коридор на 12 березня
Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путин готовит теракт на ЧАЭС: какие планы оккупантов и что делать в случае опасности
Потяги, залізниця
То ли от санкций, то ли от вольностей устали. Куда россияне бегут из России
Алевтина Шерніна
Пережила блокаду Ленинграда, а теперь страдает от обстрелов РФ – история бабушки из Харькова
Больше видео
Кабмін скасував ПДВ та акциз на пальне 12 березня
Читать дальше
Отмена НДС и акциза на топливо: что означает решение Кабмина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь