Живые! В Мариуполе из-под завалов драмтеатра начали освобождать мирных жителей

Самую страшную ночь пережили жители Мариуполя, которые скрывались от авианалетов армии России в драматическом театре. Накануне вечером оккупанты цинично разбомбили здание, в котором прятались более 1000 мирных жителей.

А сегодня, 17 марта, стало известно, что бомбоубежище выдержало удар и защитило мирное население. В настоящее время начаты работы по освобождению мариупольцев из драматического театра.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизни людей, которые скрывались в бомбоубежище.

Спасатели сейчас пытаются разблокировать выходы из подвалов. Оттуда, по словам Денисовой, выходят живые взрослые и дети.

По состоянию на 12:00 информации о погибших или раненых под завалами театра нет.

Людмила Денисова подчеркнула, что авиаудар по драмтеатру в Мариуполе является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда.

Она напомнила, что с обеих сторон здания на асфальте было написано “дети”, поэтому враг точно знал, куда целится.

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