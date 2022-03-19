Украина

Уничтожение Мариуполя – личное указание Путина: Денисенко о ситуации в блокадном городе

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 марта 2022, 13:30

Больше видео
0:03:13
Заочне поховання Путіна
Прицельные обстрелы и “заочные похороны Путина”: как Запорожье стало форпостом Приазовья
Смог у місті
Смог в Киеве: что известно и есть ли опасность (обновлено)
0:03:23
ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині
Деоккупация Украины: ВСУ освободили 30 населенных пунктов в Киевской области
0:03:04
Оренда житла
Нагреться на чужой беде. На Западной Украине взлетели цены на аренду жилья
Смотреть больше

Последние видео
0:05:51
Ситуація в Маріуполі

Уничтожение Мариуполя – личное указание Путина: Денисенко о ситуации в блокадном городе
0:03:21
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Дети не должны умирать! Митинг украинских мам в Варшаве в поддержку нашей страны
0:03:13
Заочне поховання Путіна
Прицельные обстрелы и “заочные похороны Путина”: как Запорожье стало форпостом Приазовья
Смог у місті
Смог в Киеве: что известно и есть ли опасность (обновлено)
0:04:44
Святкування річниці анексії Криму в Москві та виступ Путіна
Бал сатаны на годовщину аннексии Крыма — как выступление Путина освистали в Москве
0:03:23
ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині
Деоккупация Украины: ВСУ освободили 30 населенных пунктов в Киевской области
Олаф Шольц
Один оттенок Олафа Шольца. Какую роль в судьбе Украины играет канцлер Германии
0:03:04
Оренда житла
Нагреться на чужой беде. На Западной Украине взлетели цены на аренду жилья
Оперативна обстановка 19 березня
Несбыточные розовые мечты оккупантов: ситуация на фронте 19 марта
Розклад евакуаційних рейсів 19 березня
Эвакуационные поезда 19 марта: расписание поездов Укрзалізниці
Больше видео
Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України
Читать дальше
Дети не должны умирать! Митинг украинских мам в Варшаве в поддержку нашей страны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь