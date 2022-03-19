Уничтожение Мариуполя – личное указание Путина: Денисенко о ситуации в блокадном городе

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказывает, какая оперативная ситуация и что происходит в Мариуполе.

Сейчас идут бои за Азовсталь. В настоящее время один из крупнейших металлургических заводов в Европе уничтожается.

Ситуация действительно катастрофическая.

Небольшой части жителей города удалось выбраться из Мариуполя. Теперь они могут остановиться в Бердянске и получить помощь.

Однако есть надежда, что сегодня удастся сделать гуманитарный коридор, чтобы еще хотя бы часть людей смогла вырваться из блокады.

Однако все мы должны понимать, что это личное указание Путина – уничтожить Мариуполь.

Кроме того, его задача сейчас, как бы ни закончилась война, не демилитаризация, а деиндустриализация Украины. То есть, сделать так, чтобы после них нам пришлось восстанавливать наши заводы десятилетиями.

Напомним, ВСУ удалось освободить уже 30 населенных пунктов в Киевской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.